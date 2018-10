Aus Kaiserpfalz ein Chorherrenstift

Weit reicht der Blick über den Inn ins Bayrische, wenn man am Ranshofener Schlossberg steht. Vielleicht war das der Grund für den Bayernherzog Tassilo III., im Jahr 788 hier vier Kilometer südlich des heutigen Braunau eine herzogliche Pfalz zu errichten. Daraus wurde wenig später unter Karl dem Großen eine Kaiserpfalz. Von der sehen wir bei unserem herbstlichen Besuch allerdings nichts mehr. Dafür befinden sich hier jetzt die Reste eines im Jahr 1125 gegründeten Augustiner-Chorherrenstiftes. Wir betreten die weitläufige Anlage durch ein prächtiges Tor und wenden uns dem Prunkstück, der barockisierten Stiftskirche zu.

Der Ranshofener Heinrich Harweck weist auf die Besonderheit dieses sakralen Kunstwerks hin, den Akanthus-Stil. Die zu den Distelgewächsen zählende Akanthus-Blume zieht sich als Blattverzierung durch das gesamte Kircheninnere, sei es gemalt oder als Stuck. Nicht nur ein monumentaler Hochaltar zieht die Blicke des Besuchers an, sondern weitere sechs Altäre, alle reich verziert. Der mittelalterliche Mensch sollte so wohl eindringlich auf das Jenseits vorbereitet werden. Probst Ivo Kurzbauer hat als Erbauer damit etwas Einmaliges im deutschen Sprachraum geschaffen. Er hat sich auch im Abwehrkampf gegen die Türken verdient gemacht. Ein Türke in seinem Wappen erinnert daran.

Mitten im Friedhof beeindruckt der historische Karner aus dem Jahr 1337. Wenn die hier gesammelten Knochen über ihre Schicksale berichten könnten, man würde wohl zwischen Staunen und Entsetzen pendeln. Daneben kündet die mittelalterliche Totenleuchte vom damaligen Brauch, bei einem Todesfall ein Licht anzuzünden.