Aus High-Tech-Fonds wird Startup-Fonds

Oberösterreich braucht dringend Start-ups für Künstliche Intelligenz (KI), fordert die Industriellenvereinigung (IV). Präsident Thomas Bründl: „Wir brauchen KI für das Wachstum und als Mittel gegen den Arbeitskräftemangel.“

Das umfangreiche KI-Wissen, dass sich auf Oberösterreichs Unis und Hochschulen in den vergangenen Jahren angehäuft hat, müsse jetzt in Wertschöpfung umgesetzt werden, so Meinhard Lukas, Mitautor der IV-Studie „Exzellenzstrategie KI für den Wirtschaftsstandort OÖ“ kürzlich bei der Präsentation des Papiers. Für Lukas ist klar: „Die Finanzierung solcher Start-ups könnte über Risikobeteiligungskapital der öffentlichen Hand erfolgen.“

Vorbild Bayern So etwas gebe es bereits in Bayern, wo der Freistaat über die Bayern Kapital GmbH Geld aufstellt, um Start-ups auf die Sprünge zu helfen. Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch kann sich vorstellen, dass auch die Industrie Beteiligungskapital (Venture Capital) aufstellt. Landeshauptmann (LH) Thomas Stelzer zeigt sich offen für die Idee von Venturecapital für KI-Start-ups: „Mit ist klar, dass wir so etwas brauchen, um bei diesem Thema voranzukommen.“ Es gebe bereits einen Hightech-Fonds des Landes, den er ausbauen will, sagt er im Gespräch mit dem KURIER. Er hoffe, dass sich auch die Privatwirtschaft an seinem solchen Modell beteiligt.