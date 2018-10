Aus Erkenntnissen Lehren ziehen

„Jede unserer Erkenntnisse hat ihren Ursprung in der Empfindung“, sagte Leonardo da Vinci. „Nicht alles Wissenswerte ist erreichbar, nicht alles Erkennenswerte ist erkennbar“, meint Goethe. „Die Summe unserer Erkenntnisse besteht aus dem, was wir gelernt und aus dem, was wir vergessen haben“ ( Marie von Ebner-Eschenbach).

„Am Pfad der Erkenntnis steht der Zweifel als Wegweiser ohne Inschrift“ ( Karl Heinrich Waggerl). „Bei manchen Menschen sind die Früchte der Erkenntnis nichts weiter als eine Mischobst-Konserve“ ( Chris Hornbogen, Literat). Wenn alle Leute ihre Erkenntnisse zu Wissen machen würden, bestünde die Welt nur mehr aus lauter Einsteins.