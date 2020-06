Aufstand gegen Linzer Ball der Burschenschafter

Vorwürfen, dass beispielsweise die vom DÖW als rechtsextrem eingestufte Burschenschaft Arminia Czernowitz unter den Organisatoren sei, begegnet Obermayr mit Kritik am Dokumentationsarchiv, das sich bei den Verbindungen "nicht auskennt". "Die Suppe ist zu dünn", findet er. "Als Ballpräsident ist man ein potenzieller Neonazi. Das lasse ich mir nicht gefallen." Vielmehr sieht er die Kundgebungsteilnehmer als gewaltbereiten "Mob der Straße". Bei den Protesten gegen den WKR-Ball in Wien, die Strache zu dem Vergleich "Wir sind die neuen Juden" veranlasst haben sollen, ortete er gar "Pogrom-Stimmung".



Mit zunehmender Kritik von SPÖ, Grünen und KPÖ sieht sich Ballgast LH Pühringer konfrontiert. Er nimmt zwar nicht wie ursprünglich kolportiert die Eröffnung vor, hat aber den Ehrenschutz über. Es sei Tradition, dass die Landeshauptleute die Veranstaltung besuchen würden, verteidigt er sich. Der Burschenbundball sei bisher "frei von jeglicher politischen Agitation" gewesen. Sollte es aber zu "Rechtstümelei oder Geschichtsfälschung" kommen, werde er im kommenden Jahr nicht mehr mit dabei sein, kündigte er an. Von Obermayrs "Pogrom"-Sager distanzierte er sich klar



Die Eröffnung nimmt ein Vertreter der Linzer Kepler Universität vor. Sie distanzierte sich im Vorfeld "von jedweder Verharmlosung des Antisemitismus". Die aktuellen Ereignisse würden geprüft, hieß es in der Vorwoche auf APA-Anfrage. Vonseiten der Polizei hieß es am Dienstag, dass sie am Donnerstag über die Maßnahmen und eventuellen Sperren informieren will, die sich durch den Demonstrationszug ergeben, der um 18.00 Uhr vom Hauptplatz aus startet.