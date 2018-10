Aufregung nach Buchvorwort von Welser FPÖ-Stadtchef

Der Welser FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabl soll in einem Vorwort zu einem Buch seine Familiengeschichte während der NS-Zeit verdreht dargestellt haben. Das berichtete Der Standard.

Nun hagelt es Kritik. Er habe seinen Großvater „bewusst und wahrheitswidrig in einem Buchbeitrag als NS-Opfer dargestellt, obwohl dieser ein sogenannter ,Alter Kämpfer’ war, also schon ab 1921 NSDAP-Mitglied“, erklärt die SPÖ-Sprecherin für Gedenkkultur Sabine Schatz in einer Aussendung am Samstag.

Der Großvater, Max Rabl, hatte zudem einen Führungsposten im Verlagswesen inne und verrichtete später als Offizier in der Wehrmacht seinen Dienst. „Bürgermeister Rabl verhöhnt mit seiner Falschdarstellung die Opfer des Nationalsozialismus und jene, die für ihren Widerstand mit Haft, Folter und dem Tod bezahlen mussten“, erklärt Schatz. Sie erwarte sich eine öffentliche Entschuldigung vom Bürgermeister.