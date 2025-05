Der Wegwerfstapel war der kleinste

Der Wegwerfstapel war der kleinste. Den hab ich dann in einen Müllsack gegeben und gleich in die Abfalltonne geworfen, da kam auch schon der Müllwagen daher, und der Wegwerfstapel war endgültig weg. Danach habe ich mir alte Fotos angeschaut, und es sind viele Erinnerungen hochgekommen. Ein Bild hat mich ganz besonders fasziniert, es war das Bild von der Puppe Emily, die vor vielen Jahren in unserem Theater eine Gastrolle hatte. Wir haben uns damals gleich gut verstanden und ich war sogar ein bisserl verliebt in sie. Wir haben ausgemacht, dass wir uns irgendwann wieder treffen, und auch unsere Telefonnummern ausgetauscht.

Aber wo hatte ich die? Plötzlich fiel mir ein, es war der WICHTIG-Zettel mit dieser Zahl, das wäre also die Telefonnummer gewesen. Der Zettel war auf dem Wegwerfstapel und war natürlich weg. Es ist wohl wie im echten Leben. Aufräumen schafft Platz für Neues, aber man merkt oft erst hinterher, was einem wirklich wichtig war. Wonach ich eigentlich gesucht habe, weiß ich immer noch nicht, vielleicht waren es nur Erinnerungen.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters