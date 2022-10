Alles bereit für den vierten Stich

Alle, die wollen, können. Es gibt in Österreich derzeit keine Impfstoffknappheit. Am Wochenende werden es jetzt knapp 100.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sein, die sich bereits den vierten Stich, also die Auffrischung, geholt haben. Die ersten drei Impfungen gelten als Grundimmunisierung.

„Es sind alle bivalenten Impfstoffe, die derzeit verwendet werden, gut. Bivalent bedeutet, dass sich der Impfstoff zum einen gegen den Corona-Ursprungsstamm, den sogenannten Wildtyp, und zum anderen gegen Omikron BA.1 oder gegen die Varianten BA.4 und BA.5 richtet“, erklärt Bernd Lamprecht, Vorstand der Uniklinik für Innere Medizin 4/Pneumologie am Keplerklinikum in Linz.