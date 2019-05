Aufbruch in ein neues Selbstbewusstsein

Rund 40 Veranstaltungen können von 3. bis 7. Juni in Linz besucht werden. Was in einem Zirkuszelt begann, ist mittlerweile auf den Bühnen von Posthof, Musiktheater und Co. angekommen.

Ein Highlight ist das Tanzstück der Nestroy prämierten Choreografin Doris Uhlich, die in „Every Body Electric“ (3. 6., Posthof) Menschen mit physischen Beeinträchtigungen auf die Bühne bittet, Rollstühle, Prothesen und Krücken sind Teil der Performance. Alfred Rauch: „Ich habe das Stück in Wien gesehen, das Publikum war begeistert. Für mich persönlich war es sehr herausfordernd, so heftig mit dem Unvollkommenen konfrontiert zu werden.“