Auf zum olympischen Duell!

Bei der Weltmeisterschaft 2019 in Doha war der oberösterreichische Zweikampf leider rasch vorbei. Dadic zog sich gleich im ersten Bewerb (100 Meter Hürden) eine Oberschenkelzerrung zu – aus der Traum von einer Medaille. Die holte sich Preiner, die Dritte wurde. Für sie war wiederum die jüngere Vergangenheit eher verkorkst. Im Vorjahr zog sie sich bei einer Bergtour eine Knöchelverletzung zu, heuer machten ihr Probleme mit dem Oberschenkel zu schaffen. Für Dadic sind es die dritten Spiele, für Preiner die ersten. Unabhängig voneinander, aber mit selbem Ehrgeiz arbeiten die beiden auf den Jahreshöhepunkt hin. Dadic trainiert zurzeit mit Patrick Unfried zu Hause in St. Pölten. Geplant ist ein Trainingslager in den USA mit Weitsprung-Olympiasieger Dwight Phillips. In dieser Disziplin ortet sie ihr größtes Potenzial, wenngleich sie sich überall gut fühlt: „Meine Stärke ist, dass ich eine ausgeglichene Mehrkämpferin bin und keine Schwächen habe.“

Trainer Wolfgang Adler

Preiner weilt zurzeit mit Coach Wolfgang Adler auf Trainingslager in Belek/Türkei und ist nach der ersten von drei Wochen zufrieden: „Meine Leistungen sind richtig gut, es geht ständig bergauf.“ Trainiert wird querbeet, vorrangig aber Speerwurf, Hoch- und Weitsprung. Belek sei für sie ein guter Boden, sagt Preiner.

Wettkämpfe im Mai

Ab Mai möchten die beiden Wettkämpfe bestreiten, die es zur Standortbestimmung braucht. Der Wettkampfkalender steht, jetzt soll er nur nicht wieder von der Corona-Pandemie über den Haufen geworfen werden. Voraussichtlich im Juni werden Dadic und Preiner einen kompletten Siebenkampf bestreiten. Wo, steht noch nicht fest. Spätestens in Tokio sollten sie, so bis dahin alles gut geht, aufeinandertreffen. „Hoffentlich wird es dort dieses Duell geben“, sagt Dadic: „Wir werden mit ein paar anderen um die Medaillen kämpfen.“ Preiner rechnet mit bis zu zehn Kandidatinnen: „Ivona und ich zählen da sicher dazu.“

Hochzeit

Noch einen zweiten Tag hat Verena Preiner in ihrem Kalender dick angestrichen: Am 12. Juni wird sie Thomas Mayr heiraten. Das sei „die einzige Ablenkung vor Tokio“.