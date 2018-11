Auf Spuren der Steinzeitmenschen

So begeben wir uns mit dem Pepimobil durch den westlich des Ortes gelegenen Stodergraben auf den Sonnberg zum Parkplatz Wolfsgruber Au. Was nun folgt, ist eine Genusswanderung, wie man sie nur in wenigen Orten in Oberösterreich findet. Der mit Gras bewachsene Höhenrücken mit der Markierung „Europäischer Weitwanderweg“ bietet mit seinen 800 Metern Höhe permanenten Ausblick in die Umgebung. Zur Rechten die bewaldeten Hügel von Schwarzberg und Damberg, zur Linken das Tote Gebirge bis zum Traunstein. Tief unten im Tal blitzt die Kirche von Laussa herauf, fast etwas verloren zwischen so viel steil aufragender Natur.

Wir können gut nachvollziehen, dass sich der Ortsname Laussa vom mittelhochdeutschen Wort „LUZE“ ableitet, was Versteck bedeutet. In früherer Zeit konnte man hier wohl gut untertauchen. Der „Höhwärts“-Bauer Hermann mäht gerade die vier Hektar große Wiese am Gipfel des Sonnbergs. Nur fünf Stunden später wird das Gras zu Siloballen gepresst, um die 30 Stück Vieh seines Biohofs zu verpflegen. Er ist äußerst zufrieden mit seinem Leben: „Nicht um viel Geld würde ich einen anderen Beruf ergreifen. Ich habe hier inmitten dieser schönen und intakten Landschaft ein erfülltes Leben.“

Dann lädt die Losbichler Hütte zu einer Rast ein. Sie hat wohl den schönsten Platz, den man sich vorstellen kann. Auf der sanften Wiesenkuppe gelegen, bietet sie eine fantastische Rundumaussicht. Mit einem gespritzten Birnenmost aus dem Selbstbedienungsautomaten lässt es sich herrlich auf der Liegebank entspannen.