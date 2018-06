Auf Entdeckungsreise durch das idyllische Rodltal

Der Marktstraße hinunter folgend gelangen wir bald zur Abzweigung Richtung Kreuzweg. Bemerkenswerterweise heißt diese Straße „Urtl-Straße“. Hier wurde im Mittelalter unter freiem Himmel Urteil gesprochen. Heute wohnen an diesem Ort friedlich gesinnte Bewohner und nichts ist mehr zu sehen vom steinernen Beratungstisch am Gerichtsplatz.

Schon bald erreichen wir an der Kuppe des Berges die Kalvarienbergkirche. Ein fleißiger Helfer mäht gerade die angrenzende Wiese. Es ist Adi Lehner, der auch Obmann des örtlichen Kameradschaftsbundes ist. Er weist auf einen Gedenkstein hin, der an die Vertreibung zahlreicher Menschen aus dem Sudetenland erinnert. Viele von ihnen haben nach dem Krieg in Gramastetten eine neue Bleibe gefunden. Heute ist dieser Ort als Tauf- und Hochzeitskapelle sehr beliebt. Der Rundweg setzt sich hinter der Kirche fort und führt – immer an einem Höhenrücken entlang - vorbei an alten Bildsäulen, Gedenksteinen, einer mächtigen Linde und mehreren Bauernhöfen, allesamt seit Jahrhunderten mit der Landschaft verwachsen. Auch ein Stück der alten Linzer Straße wird begangen.

Schließlich wendet sich der Weg vorbei an der heilkräftigen Augenbründl-Quelle hinunter ins Tal der Rodl. Nach der freien Höhenluft begleitet nun das kühlende Plätschern des bräunlich sprudelnden Naturwassers die Wanderer. Eine Brücke über die Rodl wird überquert und es geht flussaufwärts weiter. Ein besonders romantisches Wegstück liegt vor uns. Gurgelnd und sprudelnd findet das Wasser seinen Weg zwischen unzähligen Granitsteinen. Der Autor des Psalms könnte hier gewesen sein, als er schrieb: „Ein sprudelnder Bach ist der Quell der Weisheit.“

Zeitgenössische Reisende könnten hier sogar an die Levadas auf der Insel Madeira erinnert werden. So gönnen wir uns eine ausgiebige Pause und lassen uns von der Kraft des Wassers inspirieren. Beim folgenden Wegstück zeigt der Fluss noch ganz andere Qualitäten. Er dient zur Stromerzeugung. Sichtlich verwitterte Metallrohre säumen den Wanderweg und werden teilweise durch einen offenen Wasserkanal abgelöst . Dieser sammelt einen Teil des Rodlwassers, um es einem nahegelegenen Kraftwerk zuzuführen. Schwierz kennt dazu die Geschichte: „Bereits seit 1890 bis zum heutigen Tag wird hier Strom gewonnen. Bis zum Jahr 1961 wurde Gramastetten von selbst erzeugtem Strom versorgt.“ Nach der Überquerung einer Fußgängerbrücke, die uns ans andere Ufer leitet, erleben wir eine besondere Überraschung.