Auf der Spur von Marlen Haushofer

Der weitere Weg führt an der nahen Volksschule vorbei, in der Marlen Haushofer ihre Schulzeit verbrachte. Über hügelige Wiesen mit alten Obstbäumen gelangen wir in das Effertsbachtal. Es ist dies ein enges Seitental der Steyr, in dem sich im Winter die Sonne kaum blicken lässt. Jetzt ist es frühsommerlich heiter und voll von üppigem Grün. Rasch erreichen wir das Forsthaus, in dem die Dichterin geboren ist und ihre Kindheit verbracht hat. Ihr Vater war Oberförster beim Grafen Lamberg. Mit ihm war sie als Kind häufig im einsamen Tal unterwegs. Architektonisch unverändert scheint es noch immer in einem ähnlichen Zustand wie vor hundert Jahren zu sein.