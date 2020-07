Auf der Niedrigpreisschiene

Der Jahresausstoß wird nicht verraten. Soviel nur: An Spitzentagen werden rund 120.000 Flaschen abgefüllt. „Und wir machen auch wenig Werbung“, erklärt Wurmhöringer. Anstatt etwa Geld für prominente Testimonials auszugeben, soll das Bier für sich sprechen. Die Botschaft lautet: „Wir machen ein gutes Produkt zu einem ehrlichen Preis.“ Kosten und somit Preis niedrig zu halten ist zentraler Aspekt der Strategie der Altheimer. „Deshalb können wir mithalten“, sagt Wurmhöringer. Das Bier geht nur an eine Handvoll Wirte in der Umgebung und zu rund 90 Prozent in Flaschen an den Handel. Dort kostet die Kiste zwischen 11,20 und 11,40 €, also deutlich weniger als die meisten Konkurrenzbiere.