Auf den Spuren der alten Waldeisenbahn

All’ das wäre nicht möglich geworden, hätte nicht in den frühen 1980er Jahren eine engagierte Protestbewegung den Bau eines Kraftwerks an dieser Stelle verhindert. Als Jugendlicher habe ich zu diesem Zweck einige Tage und Nächte in diesem Wald verbracht. Ein Speicherkraftwerk mit einer Staumauer von 100 Metern Höhe hätte das letzte intakte zusammenhängende Bachökosystem Oberösterreichs zerstört. Wer heute an dieser Stelle steht, kann sich über diese Entwicklung nur freuen.

Wir kehren bei der Großen Klaushütte ein. Sie ist eine renovierte Holzknechthütte und bietet bäuerliche Produkte aus der Region (geöffnet von Mittwoch bis Sonntag). Entlang des Baches geht es weiter. Mehrere Tunnels werden durchquert, der längste misst 300 Meter. Ganz schön kühl wird es im Inneren. Erfreulicherweise erhellen solarbetriebene Leuchten das Dunkel. Es ist ein prickelndes Gefühl, durch diese historischen Bergstollen zu radeln. Dazwischen begleiten steile Felswände und Schluchten den Radfahrer. Fast schüchtern lässt der Schleierfall sein Wasser ins Tal rieseln.Der Eingang zum Wanderweg „Annerlsteg“ ist erreicht. Eine Metallskulptur am Wegrand erinnert an einen im Jahr 2011 an dieser Stelle ausgesetzten Luchs.