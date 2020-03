Auf dem Boden der Tatsachen gelandet

Ich fahre in die Arbeit und komme dann wieder nach Hause zu meiner Familie, die auch ein paar Gänge zurückgeschaltet hat. Die gemeinsamen Mahlzeiten dauern viel länger. Ich betreibe auch jetzt täglich Sport, aber ich muss nicht für etwas trainieren. Ich gehe einfach an die frische Luft, um zur Ruhe zu kommen und die Sonnenstrahlen zu genießen.

Bescheidener

Das spüre ich auch in meiner Umgebung: Vielleicht haben wir alle zu schnell und unachtsam gelebt und werden jetzt auf den Boden gezwungen. Ausnahmesituationen machen uns offensichtlich bescheidener. So bin ich auch jeden Tag aus tiefstem Herzen dankbar dafür, wenn ich zu meinem Sohn und meinem Mann nach Hause fahre, einfach deshalb, weil ich nicht wie in Italien in einem Not-Lazarett arbeite, sondern nach Hause fahren DARF und meine beiden gesunden Lieblingsmenschen ganz fest in die Arme schließen kann.