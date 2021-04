Auch Kratzbürstiges kann wunderbar sein

Seit vielen Jahren steht ein alter Kaktus in unserem Zimmer. Er ist unscheinbar, doch sobald ich in seine Nähe komm’ scheint es, als ob er mit seinen Stacheln nach mir zielen würde. Irgendwie mögen wir uns gegenseitig nicht. Omama aber sagt, sie hat den Kaktus vor langer Zeit von ihrer Oma bekommen und hält ihn in Ehren. Gestern hat Omama gesagt, wir dürfen ausnahmsweise die ganze Nacht aufbleiben, sie hat eine Überraschung für uns.

„Eine Pyjamaparty?“, hab’ ich gefragt. „Nein, was viel Besseres! Ihr werdet die Königin der Nacht sehen.“ Was macht denn die hier? Wir warteten gespannt. Es wurde Nacht und Omama hatte den alten Kaktus mitten auf den Tisch gestellt. Erst jetzt fiel mir auf, dass da eine lange, stachelig-wollige Knospe dran war.

Gegen Mitternacht öffnete sich fast wie in Zeitlupe eine große weiße Blüte, und sie duftete wunderbar. Omama hat uns erklärt, dass die „Königin der Nacht“ so heißt, weil sie nur in einer einzigen Nacht blüht. Was ich daraus gelernt hab’? Auch kratzbürstige Wesen tragen was Wunderschönes in sich, wenn’s auch manchmal nur für kurze Zeit ist.