Auch der Winter 2019/’20 kommt

Ob auf einen Traumsommer ein schneereicher und kalter oder aber ein milder Winter folgen wird, ist noch offen. In sportlicher Hinsicht werde es jedenfalls ein guter sein, ist Fritz Niederndorfer überzeugt. Der Präsident des Landesskiverbandes blickt dem kommenden Rennsaison optimistisch entgegen. Da ist einmal Vincent Kriechmayr ( TVN Sparkasse Wels). „Ich hoffe, dass er seine gute Form zum Ende der letzten Saison mitnehmen kann“, sagt Niederndorfer.

Zwei seiner bisher drei Weltcupsiege hat Kriechmayr im März im schwedischen Are eingefahren, wo er in Abfahrt und Super-G gewann. Der Skispringer Michael Hayböck (Union Hinzenbach) wiederum sollte die vergangene Saison tunlichst hinter sich lassen und sich zu früherer Hochform aufschwingen können, ist der Präsident überzeugt: „Die Tendenz geht nach oben, es schaut gut aus.“ Auch Springerkollegin Jacqueline Seifriedsberger ( SC Waldzell) hat schon bewiesen, dass sie es kann. Sie möchte endlich ihre guten Trainingsleistungen im Wettbewerb umsetzen und im Weltcup das eine oder andere Mal auf das Podest hüpfen. Dieses Trio aus Oberösterreich gehört dem A-Kader an.

Dahinter drängt in beachtlicher Breite die nächste Generation nach. Bei den Alpinen darf Daniel Hemetsberger ( SV Unterach) auf Weltcup-Einsätze hoffen, wo Elisabeth Reisinger (SU Böhmerwald) nach überwundener Verletzung wieder hin möchte. Elisa Mörzinger (SU Böhmerwald) und Max Lahnsteiner (Skiteam Ebensee) sind im Europacup engagiert. Bei den Nordischen sollen sich Nathalie Schwarz ( SC Zwettl), Philipp Leodolter ( SC Union Hohenzell) und Niklas Peil (SU Eidenberg) weiterentwickeln, für sie ist der Weltcup aktuell nicht vorrangiges Ziel. Sehr wohl für die Snowboarder Andreas Kroh (SBC Böhmerwald) und Clemens Millauer ( SV Molln), der zum Saisonauftakt in Neuseeland Platz fünf im Freestyle belegt hat. Stark aufgestellt sind Oberösterreichs Skispringerinnen, angeführt von den B-Kader-Mitgliedern Sophie Mair und Elisabeth Raudaschl (beide NTS Salzkammergut). Hingegen flieget der männlich Nachwuchs momentan etwas hinterher.