Ars Electronica Festival zwischen Hoffnung und Panik

Kunst und Kultur stehen heute mehr je denn an der Schnittstelle von Technologie, Digitalisierung und den erst in Ansätzen erkennbaren Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz (KI) in allen Bereichen der Gesellschaft. Hohe Erwartungen einerseits, Ängste andererseits – und genau hier setzt das diesjährige Ars Electronica Festival in Linz von 3. bis 9. September an.

Nicht zufällig unter dem Generalthema „PANIC – yes/no“. Das „Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft“, so der Gründungsansatz Ende der 1970er-Jahre, wird damit wieder zu einer der weltweit größten Bühnen für Medienkunst, digitale Musik, verbunden mit einem hohen Maß an Kreativität und Innovation. Dazu die Veranstalter: „Im Zentrum steht die Frage, wie wir auf all die Umbrüche, Zusammenbrüche – und vielleicht auch Aufbrüche – reagieren und welche Rolle die Kunst dabei spielen kann, uns im tiefgreifenden Wandel unserer Welt Orientierung und Handlungsspielraum zu geben.“

Im Mariendom Linz als Ort der Reflexion, des Austausches und der Hoffnung auf der Ebene internationaler Künstler und Wissenschaftler. Den Auftakt bildet am 2. September ein sogenannter „Pre-Opening-Walk“ zu unterschiedlichen Kulturstätten und Einrichtungen in Linz, beginnend am frühen Nachmittag bis Mitternacht. Für die eigentliche Eröffnung am 3. September wurde ein – technologisch gesehen – höchst ungewöhnlicher Ort gewählt: der Linzer Mariendom bzw. der Domplatz. In Kooperation mit dem Brucknerfest 2025 wird im Kirchenraum eine „Walzersymphonie“ als KI-Komposition geschaffen, inspiriert vom Walzerkönig Johann Strauß. Interpretation der Europahymne Zuvor interpretieren junge gehörlose Künstler aus Japan gemeinsam mit dem Vokalensemble Company of Music die Europahymne. Ein weiteres Highlight des Festivals ist, wie in jedem Jahr, der Prix Ars Electronica (4. September) im Design Center. Dieser Wettbewerb vereint Künstlerinnen und Künstler weltweit, die mit herausragenden digitalen Werken vertreten sind. Für die Besten gibt es in den jeweiligen Sparten die „Goldene Nica“, sie gilt als „Oscar der Computerkunst“.