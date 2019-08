Anwalt: „Versetzung ist rechtswidrig“

Einen ähnlichen Appell richtet der oö. SPÖ-Klubchef Christian Makor an Landeshauptmann Thomas Stelzer ( ÖVP). „Er muss als oberster Personalreferent endlich die Reißleine ziehen und die Causa zu einem ordnungsgemäßen Verfahren zurückführen“, fordert er. Der Fall gerate wegen des schlechten Krisenmanagements zum Waterloo für die übergeordnete Landesdienststelle. Außerdem kritisiert er die ÖVP, die am Montag in der ÖVP-Bezirksstelle Braunau ein Bürgermeistertreffen zur Causa Wojak abgehalten habe. Es gehe um eine hochrangige Position im Landesdienst und um keine Privatsache der ÖVP, sagt Makor.

Landeshauptmann Stelzer ist auf Urlaub, möchte aber zum laufenden Verfahren auch keine Stellungnahme abgeben, hieß es auf KURIER-Anfrage aus seinem Büro.