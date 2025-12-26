Anrainer löschte Brand im Motorraum eines Autos

Ein aufmerksamer Anrainer hat am Donnerstagnachmittag in Hellmonsödt (Bez. Urfahr-Umgebung) ein brennendes Auto gelöscht. Der Wagen eines 36-Jährigen hatte während der Fahrt im Motorraum Feuer gefangen, weshalb er bei einer Bushaltestelle stehen blieb.

Ein 40-jähriger Anrainer bemerkte das Geschehen, kam mit einem Feuerlöscher und löschte die Flammen noch bevor das Auto in Rauch aufging und auch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr, so die Polizei.