Angst? Was ist das?

Jetzt ist es endlich da, das neue Jahr, auf das wir alle so lang gewartet haben. Und viele, eigentlich alle wünschen sich, dass es besser sein wird als das alte. Ich würd’ halt gerne wieder für meine Kinder im Theater spielen und hoffe, dass das bald wieder möglich ist. Und ich nehme mir vor, dass es nur lustige Stücke sein werden, bei denen am Ende alles gut ist.

Viele gute Vorsätze

Ich hab’ überhaupt viele gute Vorsätze. Zunächst werde ich keine Kekse mehr essen. Bis jetzt funktioniert das auch, denn es sind eh keine mehr da. Ich werde alte Sachen, die ich nimmer brauch’, wegwerfen und ich werd’ mein Zimmer immer in Ordnung halten. Ich werde mich oft in der frischen Luft bewegen und auch der Omama im Frühjahr, im Sommer und im Herbst beim Garteln helfen. Was ich im Winter tu’, weiß ich noch nicht so genau. Irgendwie hab’ ich Angst, dass ich das alles dann doch nicht mache, was ich mir vorgenommen hab’. Überhaupt hab’ ich ein bisserl Angst vor dem neuen Jahr, wenn ich dran denk’, was da vielleicht auf uns zukommen könnte.

Angst zu haben ist normal

„Habe ich jetzt das Wort Angst vernommen?“ Das war Omama, wie immer hat sie meine Gedanken erraten. Aber sie hat das jetzt nicht sanft gesagt, sondern irgendwie streng, ziemlich streng sogar. „Seppy, Angst kennt jeder. Keiner hat sie gerne. Angst zu haben ist ein ganz normales Gefühl, aber sie meint es gut mit dir, sie möchte dich vor Gefahren schützen und sie verhindert, dass du dir zu viel zumutest und dich vielleicht in Gefahr bringst.“ Ja eh, denk’ ich mir grad, und dann hat sie weiter gesagt, „aber Angst vor irgendwas zu haben, das vielleicht sein könnte, das ist nicht gut, weil …“, und jetzt bin ich echt gespannt, was da kommt ... „weil du mit deinen ängstlichen Gedanken vielleicht selber dazu beiträgst, dass dieses Irgendwas auch wirklich eintritt.“ Ich kenn’ mich zwar nicht aus, aber ich hab’ jetzt keine Angst mehr, denn ich weiß, dass alles gut sein wird im neuen Jahr, weil ich es will!

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters