Angekommen im Fußball-Traumland

Mit Trainer Bruno Labbadia komme er bestens aus. „Er ist ein sehr harter Arbeiter, der bereit ist, wahnsinnig viel zu intensivieren. Er begegnet mir mit Respekt und ich bekomme von ihm wertvolles Feedback.“ Pervans erste Wolfsburg-Bilanz: „Dank der tollen Möglichkeiten habe ich sicher Fortschritte gemacht.“ Nach zwei sportlich schwierigen Jahren ist der VfL mit drei Siegen im DFB-Pokal und in der Liga perfekt in die neue Saison gestartet. Seither stottert die Maschine ein bisschen, es folgten drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Dennoch ist die Stimmung im Verein laut Pervan gut. „Es stimmt uns positiv, dass wir in jedem Spiel auf Augenhöhe mit dem Gegner waren.“ Auch die Statistik belege, dass die Mannschaft nach allen Indikatoren – Zweikämpfe, Sprints, Passgenauigkeit – topfit sei. Es müssten nur die Torchancen konsequenter genutzt werden und sich das nötige Spielglück dazu gesellen. Am besten gleich nächstes Wochenende. Denn da kommen die krisengebeutelten Bayern in die Volkswagen Arena, die unbedingt auf Rehabilitation aus sein werden. „Bayern ist ein überragende Mannschaft und immer gefährlich.“ „Wir denken nicht an ihre Krise, das interessiert uns überhaupt nicht.“ Man werde in der Vorbereitung viel analysieren, auf die eigenen Stärken setzen „und es dann einfach genießen“. Die Nationalmannschaft sei dann ein Thema, „wenn ich konsequent spiele“.