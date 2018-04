Am 6. Mai ist Färbermarkt in Gutau

Schon bei der Ankunft in Gutau fällt das Blick auf ein nahegelegenes Schloss. Eingebettet in die hügelige Mühlviertler Landschaft blickt Tannbach gleich einem Märchenschloss nach Gutau herüber. Vor 150 Jahren als Renaissancebau mit Erkertürmchen und einem Uhrturm errichtet, wurde es kürzlich von einem privaten Besitzer prachtvoll restauriert.

Wir starten die Rundtour auf dem Wanderweg Gu 1 und wechseln in Tannbach auf den gut markierten Weg NWO. Für längere Zeit geht es entlang des idyllischen Klausbaches. Schließlich wird die Klausmühle erreicht. Ebenfalls in Privatbesitz, ist sie nach einem katastrophalen Hochwasser bestens renoviert. Eine Augenweide, vom oberhalb vorbeiführenden Wanderweg auf die gepflegte Anlage zu schauen. Auf einem Ziehweg geht es weiter bis zum Vogelkundeweg. Der Lebensraum der Vögel wird in anschaulicher Weise dargestellt. Es ist wohltuend, in dieser gänzlich lärmfreien ländlichen Idylle ganz bewusst dem Konzert der Vögel zu lauschen. Ein am Weg angebrachter Spruch erinnert an ein altes Volkslied. „Ich lebe und weiß nicht, wie lang. Ich sterbe, und weiß nicht, wann. Ich gehe und weiß genau, wohin. Mich freut es, dass ich so fröhlich bin.“ Dennoch kann es passieren, dass an einer Wegkreuzung die Gehrichtung nicht eindeutig ist. Sofort gibt ein freundlicher Bewohner die richtige Orientierung und schwärmt von der Schönheit seines Heimatortes.