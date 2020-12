Alternativen zu den Bergen aus Geschenkpapier

Boxen, Sackerl oder Gefäße

Wer Papier und Karton gerne mag, könnte doch zumindest zu solchen Verpackungen greifen, die nicht im Papierkorb landen.

„Wir beobachten bei uns im Geschäft, dass die Leute immer öfter Geschenksackerl kaufen, mit dem Argument, dass man sie mehrmals verwenden kann“, sagt Georg Schwarz, Inhaber des Fachgeschäfts „Papiertiger“ am Linzer Pfarrplatz. „Und wenn jemand schon unbedingt Geschenkpapier will: Bei uns gibt es offenes in Bögen, das ist zumindest nicht in Plastik eingeschweißt.“