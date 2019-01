Als sich 40.000 Bauern erhoben

Der ehemalige Hauptschuldirektor Hubert Haslehner verweist auf die noch viel ältere Geschichte des Ortes: „ Peuerbach ist auch eine der ältesten Siedlungen zwischen Inn, Donau, Traun und Hausruck. Der Name geht vermutlich auf „Boierpah“, also „Bayerngau“ zurück.“ Wir folgen dem Kulturexperten zum zentralen Platz der Stadt, der vom Überbleibsel des Renaissanceschlosses dominiert wird. Im Jahr 1626 wurde dieses von aufständischen Bauern unter der Führung von Stefan Fadinger belagert und erobert. Daran erinnert in beeindruckender Weise das im zweiten Stock des Gebäudes eingerichtete Bauernkriegsmuseum. Mehr als 20.000 Zinnfiguren und historische Waffen illustrieren das dramatische Kriegsgeschehen zwischen Mai und November 1626, bei dem sich in ganz Oberösterreich 40.000 Bauern erhoben.

Wie die heute noch gebräuchliche Redewendung „von der Pike auf lernen“ entstanden ist, demonstriert Haslehner: „Die Pike war ein fast sechs Meter langer Speer, dessen Handhabung die Landsknechte in ihrer militärischen Grundausbildung als erstes erlernen mussten. Damit sollten die Bauern in der Schlacht auf Distanz gehalten werden.“ Makaber wird die Redewendung „Zu Tode lachen“ mittels Zinnfiguren dargestellt. Ein gefangener Bauer ist mit nackten Füssen an einen Sessel gefesselt. Seine Fußsohlen wurden mit Salz bestreut, das von einer Ziege abgeleckt wird. Der dadurch ausgelöste Lachreiz wird zu einer Folter und führt zum Ersticken des bedauernswerten Gefangenen.