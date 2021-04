„Alles ist okay, solange es für beide Beteiligte passt“

Ist diese Lustlosigkeit denn eine Altersfrage?

Natürlich kommen Paare, die schon viele Jahre miteinander leben. Aber es kommen mittlerweile auch viele Junge. Ich habe nichts gegen Pornografie an sich, aber wenn junge Menschen damit in ihre Sexualität starten, kann es schwierig werden. Denn das Gehirn wird reizüberflutet und viele denken, sie müssen das abliefern, was sie in Filmen sehen.

Wenn beide mit der Ist-Situation, auch ohne Sex, glücklich sind, ist das okay?

Ja, das ist total okay. Es gibt da keinen Standard, keine Norm. Okay ist alles, was beiden Teilen gleichermaßen guttut. Wenn es zwei Menschen gibt, die sich den ganzen Tag mit Peitschen schlagen und beide sind glücklich dabei, werde ich dieses Paar nie bei mir in der Beratung haben. Auch Lustlosigkeit ist gut, solange niemand darunter leidet. „Was ist normal?“ – diese Frage hasse ich. Denn normal ist für jeden Menschen etwas anderes. Wichtig ist, den gesellschaftlichen Druck rauszunehmen. Niemand muss im Bett etwas leisten.

Es ist also nicht ungewöhnlich, wenn es auch sexfreie Phasen in Beziehungen gibt?

Es gibt einen Kreislauf in Beziehungen. Alles beginnt mit der Kennenlernphase, in der alles neu, aufregend ist und in der meist die Sexualität eine große Rolle spielt. Weiter geht es mit jener Phase, in der man sich gemeinsam etwas aufbaut und einen riesigen Brocken Alltag bewältigen muss. Die Paarbeziehung rückt da temporär in den Hintergrund. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, geht es wieder zurück zur Paarbeziehung. Das ist sehr herausfordernd. Man muss sich wiederfinden. Unsere Sexualität ändert sich mit diesen Bereichen, mit unserem Alltag mit. Das ist ganz natürlich.