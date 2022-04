Alles fließt: Wenn die Dinge von der Hand gehen

Kennen Sie dieses Phänomen? Sie sind in Ihrem Element und gehen in einer Sache vollkommen auf, verspüren dabei bedingungslose Konzentration und vergessen sich selbst gänzlich. Jegliches Zeitgefühl verschwindet. Sie verschmelzen regelrecht mit dieser Tätigkeit und am Ende springt ein nie da gewesenes Ergebnis heraus.

Der Flow

Eine solche Erfahrung bezeichnet man in der Psychologie als einen „Flow“-Zustand. Vor ein paar Wochen traf ich Irene Humer, Mentaltrainerin aus Pollham bei Grieskirchen (www.irenehumer.at) und sie gab mir wertvolle Tipps zum „Flowgefühl“. Erstmals erforscht wurde dieser spezielle Bewusstseinszustand vom ungarischen Psychologen Mihály Csíkszentmihályi (1934-2021). Bewusstseinszustand deshalb, weil sich die Gehirnwellen dabei tatsächlich im Alpha- oder Thetabereich einfinden. Ob Künstler, Spitzensportler oder Handwerker – sie alle kennen Tage, an denen ihre Tätigkeit erzwungen, schwierig und unzusammenhängend erscheint. Und solche, wo alles leicht von der Hand geht: rhythmisch, einfach, natürlich, fließend.