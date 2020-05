Alles andere als normal in der Schule

Rückkehr in den Alltag: "Ambivalenzen aushalten"

Für niemanden waren die vergangenen sechs Wochen wahrscheinlich nur negativ oder nur positiv. Ab morgen wird wieder vieles anders sein, wenn die Schulen schrittweise aufsperren.

„In den vergangenen Wochen war sicher dieses Wechselbad der Gefühle, das viele Familien erlebt haben, eine große Herausforderung. Von wunderschönen Momenten bis hin zu Zeiten, die kaum auszuhalten waren, ist da alles dabei gewesen.“

Unsicherheit bleibt

Richard Schneebauer ist Soziologe und stellvertretender Leiter des Zentrums für Familientherapie und Männerberatung des Landes OÖ. Im KURIER-Gespräch erklärt er, wie die stufenweise Rückkehr in den Alltag gelingen kann.

„Es wird weiterhin eine Unsicherheit bleiben und es haut uns nach wie vor zwischen zwei Gefühlsextremen hin und her. Viele Familien haben sich an die Zeit miteinander gewöhnt und sind nervös, ob die Trennung gut funktionieren wird, sehnen sie aber gleichzeitig auch schon herbei.“ Es werde sich am Anfang nach Distanz anfühlen, aber dieses Loslassen müsse man wieder lernen. Diese Ambivalenzen müsse man akzeptieren und aushalten.

Gutes erhalten

„Es kann auch helfen, wenn sich Familien überlegen, was man in dieser gemeinsamen Zeit genossen hat und was man beibehalten möchte. Das kann das gemeinsame Tischtennis-Match genauso sein wie ein gemeinsames Essen pro Tag am Familientisch oder die Runde Brettspiele am Abend sein.“

Der Rhythmus für den Alltag müsse jetzt wieder neu gefunden werden, sagt Schneebauer. „Wir haben es geschafft, uns auf Distance Learning und Abstand halten zu gewöhnen, dann schaffen wir diesen nächsten Schritt bestimmt auch.“

Reden und zuhören

Wie könne man Kinder am besten auf die neue Situation in Schule und Kindergarten vorbereiten? „Mit ihnen reden, ihnen erklären, was anders sein wird und vor allem darauf vertrauen, dass sie gut damit umgehen werden können“, rät Experte Schneebauer. „Und als Eltern da sein, wenn sie über ihre Erlebnisse sprechen wollen.“

