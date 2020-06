Allergisch gegen Birke und Erdbeere

Dahinter können sogenannte Kreuzallergien stecken. Das bedeutet nichts anderes, als dass unser Immunsystem etwas „verwechselt“. Bereits die Allergie an sich ist eine Überreaktion unseres Körpers auf an sich harmlose Umweltstoffe. Besitzt dann etwa ein Lebensmittel eine ähnliche Struktur oder Inhaltsstoffe wie das Allergen, also der Pollen, kann dies wiederum zu allergischen Symptomen führen. Wobei sich diese bei Lebensmitteln vor allem in Brennen und Schwellung von Lippen- und Mundbereich sowie Hautausschlag zeigen.

Richtiger Allergietest?

Eine typische und derzeit häufige Kreuzreaktion ist zum Beispiel Birke mit Erdbeere. Leider Gottes ist es auch möglich, dass Baumpollen wie die Hasel, welche ja gleich beim ersten Pollenflug des Jahres mit dabei ist, ebenfalls mit der Birke kreuzreagieren und somit zum Frühlingsende nochmals Probleme bereiten. Gerade deshalb haben mich in der vergangenen Woche einige Patienten aufgesucht, weil sie die Richtigkeit ihres Allergietests anzweifelten.

Unverträglichkeiten

Die Kräuterpollen, die in den nächsten Wochen noch einige beschäftigen werden, können zu Unverträglichkeiten auf Tomaten, Paprika oder auch Knoblauch führen. Viele denken in dieser Situation zuerst an eine Darmerkrankung oder eine Histaminintoleranz, die Möglichkeit einer Kreuzreaktion sollte jedoch in Betracht gezogen werden, bevor man sich teils kostspieligen Untersuchungen unterzieht oder Medikamente einnimmt.

Übrigens: Je länger eine Allergie besteht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, eine Kreuzallergie zu entwickeln. Abschließend ein schwacher Trost, aber immerhin: Die Symptome verlaufen milder als bei der ursprünglichen Allergie.