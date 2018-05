Alleine das Tun zählt

„Nehmen Sie sich die Zeit zum Überlegen, aber, wenn die Zeit zum Handeln gekommen ist, denken Sie nicht weiter nach und tun sie es einfach.“

Napoleon Bonaparte (1769-1821)

Etwas zu tun ist noch immer besser als nichts zu tun. Haben Sie etwas falsch gemacht, können Sie es korrigieren. Haben Sie nichts gemacht, gibt es nichts zu korrigieren. Das Leben besteht aus Tun und nicht aus Nichtstun.

Es gibt Unterschiede zwischen bereit, fähig und willens. In der Regel sind alle bereit und viele sind fähig. Sie können aber immer noch mehr tun. Das Beste daran ist: Wenn Sie auch nur ein bisschen mehr tun, kann sehr viel mehr dabei herauskommen. Ist aber jeder willens mehr zu tun? Nein. Die Welt besteht aus jenen, die willens sind etwas zu tun, und denen, die dazu nicht willens sind. Hören Sie auf etwas zu versuchen. Es gibt kein Versuchen. Es gibt nur tun oder nicht tun.

Wer verspricht etwas zu versuchen, verspricht, dass er scheitert. Das Problem ist nicht, dass Sie nichts wissen. Das Problem ist, dass Sie nicht tun, was Sie bereits wissen. Es ist schon ein großer Schritt getan, das zu tun, was Sie aktiv wissen. Das passive Wissen wird dann zum aktiven Wissen, wenn wir aus der passiven Wissenslade her aus Aha-Erlebnisse haben und dadurch passives Wissen zu aktivem Wissen wird.