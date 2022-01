Alkolenker landete mit 1,5 Promille intus im Kreisverkehr in OÖ

Ein Alkolenker ist in der Nacht auf Sonntag mit seinem Wagen in der Gschwandt (Bezirk Gmunden) in einem Kreisverkehr gelandet. Der 26-Jährige mit 1,5 Promille Alkohol intus verlor vor dem Kreisverkehr die Herrschaft über sein Fahrzeug und überfuhr noch eine davor befindliche Verkehrsinsel, bis er mit dem Auto zum Stehen kam.

Dem Betrunkenen wurde der Führerschein abgenommen und er wird angezeigt, berichtete die Polizei.