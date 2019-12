Alkolenker baute Unfall auf Flucht vor Polizeikontrolle in OÖ

Ein 35-Jähriger hat Mittwochabend auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle in Weng (Bezirk Braunau am Inn) einen Unfall gebaut. Die Exekutive wollte den Schlangenlinien fahrenden Wagen auf der Altheimer Landesstraße ( B148) aufhalten, der Lenker flüchtete aber, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Donnerstag.

Der Beschäftigungslose setzte im Auto seiner Lebensgefährtin mehrere riskante Überholmanöver. Bei einem streifte er ein Sattelzugfahrzeug und beschädigte mehrere Verkehrszeichen, verlor die Kontrolle über seinen Pkw, prallte gegen eine Leitschiene, eine Lärmschutzwand, beschädigte einen Laternenmasten und ein Verkehrszeichen. Die zuvor überholten Verkehrsteilnehmer holten den 35-Jährigen aus dem Wagen, er wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Ein Alkotest ergab 1,48 Promille. Am Auto entstand Totalschaden, der Lkw wurde leicht beschädigt.