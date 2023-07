"Alkolenker" am Traunsee fuhr mit Boot auf schwimmende Kinder zu

Ein betrunkener Bootslenker soll am Dienstag am Traunsee massiv BadegÀste gefÀhrdet haben. So soll er auf zwei schwimmende Kinder zugefahren sein und habe diese nur deshalb knapp verfehlt, weil sie rechtzeitig wegschwammen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Ein Alkomattest konnte mit dem 59-jÀhrige Linzer, der im Uferbereich mit einem Elektroboot unterwegs gewesen war, nicht gemacht werden. Ein Bluttest im Spital bestÀtigte die Alkoholisierung.