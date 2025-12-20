Oberösterreich

Alkoholisierter Jung-Lenker baut Unfall und flüchtet

Eine Person hält ein Alcotrue P Alkoholmessgerät in der Hand.
21-Jähriger kracht mit 1,02 Promille in Hörsching gegen Böschung.
20.12.25, 11:32

Ein 21-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Linz-Land ist am Freitagabend nach einem von ihm verursachten Verkehrsunfall in der Mühlbachstraße in Hörsching (Bezirk Linz-Land) geflüchtet. Der leicht verletzte Mann wurde wenig später von einer Polizeistreife im Bereich der B1 aufgegriffen. Er sei allein im Auto gewesen und könne sich nicht mehr genau an den Unfall erinnern, sagte der Oberösterreicher zu den Beamten. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,02 Promille.

Das Fahrzeug, das gegen eine Böschung geprallt war, wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Über die Kennzeichen konnte der Zulassungsbesitzer rasch ausgeforscht werden.

