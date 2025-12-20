Alkoholisierter Jung-Lenker baut Unfall und flüchtet

Ein 21-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Linz-Land ist am Freitagabend nach einem von ihm verursachten Verkehrsunfall in der Mühlbachstraße in Hörsching (Bezirk Linz-Land) geflüchtet. Der leicht verletzte Mann wurde wenig später von einer Polizeistreife im Bereich der B1 aufgegriffen. Er sei allein im Auto gewesen und könne sich nicht mehr genau an den Unfall erinnern, sagte der Oberösterreicher zu den Beamten. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,02 Promille.