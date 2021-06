„Ich trage Verantwortung in meinem Labor“

In der Früh ist er einer der ersten im Labor, abends der, der abschließt. Seit einem Jahr und drei Monaten, seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, hat Ahmad Hamwi viel zu tun: „Ich bin wie gefangen in diesem Labor, aber ich trage eine große Verantwortung, nicht nur für Corona-Patientinnen und -Patienten.“ Mehr als 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen organisiert und vor Infektionen geschützt, die täglich 2500 Patienten abgehandelt werden. „Jeder Befund ist wichtig. Deswegen muss ich genau aufpassen, dass alles funktioniert.“ Seit vier Jahren leitet der ao. Uniprofessor Hamwi das gleichnamige Labor in Linz allein, davor führte er es mit Corrado Rocchetti, der nun in Pension ist. Heuer wurden bereits rund 40.000 Antikörpertests durchgeführt. „Die Menschen wollen wissen, ob und wie viele Antikörper sie nach einer Infektion oder nach einer Impfung haben.“