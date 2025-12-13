Adventmärkte sind ein Wirtschaftsfaktor

Die Weihnachtszeit beschert dem Handel jedes Jahr zusätzliche Umsätze in Milliardenhöhe. Im Vorjahr waren es im Dezember österreichweit 1,15 Milliarden Euro.

Nicht eingerechnet sind die Umsätze auf den rund 400 Adventmärkten, die für heuer laut einer Studie der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz für ganz Österreich auf 340 Millionen Euro geschätzt werden. In Oberösterreich gibt es rund 75 Christkindlmärkte, von denen die Märkte in Linz, Wels, Steyr und St. Wolfgang zu den bekanntesten zählen. Wobei jene auf Schloss Weinberg, in Mondsee oder in Schärding längst kein Geheimtipp mehr sind. Genaue Umsatzzahlen für Oberösterreich gibt es nicht – sie dürften aber inklusive „Überschüttungseffeke“ („Spillover“) in einem deutlich hohen zweistelligen bzw. knapp dreistelligen Millionenbereich liegen.

Handel profitiert „Obwohl Oberösterreich stark in den Stichproben unserer Erhebung vertreten ist, wäre es unseriös, Zahlen auf das Bundesland herunterzubrechen“, sagt Christoph Teller, Marketingprofessor an der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz und Autor der Studie vom November. Weihnachtsmärkte würden aber zweifellos wirtschaftliche Impulse setzten, was sich in den „Spillover“-Effekten zeige: Der lokale, innerstädtische Handel profitiert bei den Märkten mit. Teller benennt den Wert dieses Effekts für ganz Österreich mit rund 285 Millionen Euro. Wie sehr die lokale Wirtschaft profitiert, zeigt sich etwa im Salzkammergut. „Der Wolfgangsee Advent hat eine Folgewirkung für die ganze Region“, sagt Peter Lev, Geschäftsführer des Tourismusverbandes St. Wolfgang. Seit Einführung des Marktes 2002 sei die Wertschöpfung in der Region stark gestiegen. Die Zahl der Hütten (Anm.: Marktstände) habe sich auf 60 verdreifacht – 95 Prozent kommen aus der Region. Die umliegende Gastronomie sei ausgelastet und „auch die Hotels gut gebucht – was sonst in der Vorweihnachtszeit früher nicht der Fall war.“ Ein „Spillovereffekt“, der entsteht, „wenn ein Adventmarkt gut in das Handelsnetz eingebettet ist“, so der JKU-Professor.

