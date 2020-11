Adventkränze kommen nach Hause

Wer sich also fragt, wo man noch vor dem 1. Adventsonntag, der heuer auf den 29. November fällt, einen schönen Adventkranz herbekommt, kontaktiert am besten das Blumenfachgeschäft seines Vertrauens, bespricht mit den Profis seine Vorstellungen und lässt sich dann überraschen.

„Jeder von uns kennt ja seine Stammkunden und weiß, was, gefällt. Somit ist diese Produktion auf Bestellung auch nicht sehr schwierig. Zwei Dinge fallen aber jetzt in den kommenden Wochen komplett weg: Laufkundschaften, die zufällig vorbeikommen und Events aller Art. Manche in der Branche kämpfen wirklich um ihre Existenz, speziell wenn man etwa auf Hochzeiten, Firmenfeiern, Bälle, Bühnendekos oder Ähnliches spezialisiert ist“, sagt Lumetsberger. Und auch Stammkundschaften, die bei einem Besuch im Geschäft in Adventstimmung noch weitere Pflanzen oder Dekoartikel kaufen, gibt es derzeit nicht.