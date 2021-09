„Ja, sicher“ gehöre ein Teil des Erfolgs auch ihm, räumt Hackinger ein, „aber weit wichtiger sind natürlich die Fahrer.“ Der 54-Jährige arbeitet als Konstrukteur bei Fill in Gurten und sitzt wegen einer Rückenmarkskrankheit ebenfalls im Rollstuhl. Das erste Handbike baute er für sich selbst. „Ich habe mir gedacht, das kann ich mindestens so gut wie andere Hersteller.“ Eindeutig besser, wie Tokio bewiesen hat. Das gesamte österreichische Team war mit Rennmaschinen made by Hackinger unterwegs. Mit vier Medaillen habe er gerechnet, sagt der Innviertler, geworden sind es sechs: „Genial, ein Wahnsinn!“

1999 Sturz vom Dach

„Ich lass’ mich nicht behindern“, lautet ein Lebensmotto Ablingers. Seit einem Arbeitsunfall – der Zimmermann stürzte 1999 vom Dach – ist er vom Nabel abwärts gelähmt. Nach der Umschulung zum Bürokaufmann wurde der Sport für ihn immer wichtiger, so gelangte er zum Biken. „Ich habe echt keine Ahnung, wo ich das ganze Glück herkriege“, sagte der Heeressportler im Ö3-Liveinterview unmittelbar nach dem Olympiasieg. Den Einwand, dass er doch besonders viel Pech gehabt habe, ließ er so nicht stehen: „Jeder von uns hat in irgendeiner Phase des Lebens mit Schicksalsschlägen zu kämpfen.“ Seine Empfehlung: „Einfach glücklich sein.“ Offen ist, ob Ablinger seine glanzvolle Karriere fortsetzen wird, und wenn ja, wie lange. Ludwig Hackinger wird jedenfalls weitermachen und denkt bereits an die nächsten Paralympics: „Natürlich sind solche Erfolge Treibstoff für die Zukunft. Paris 2024 kommt!“