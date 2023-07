86-Jährige nach Sturz in Jauchegrube tot

Eine 86-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Perg ist in der Nacht auf Samstag in eine Jauchegrube gefallen und dabei ums Leben gekommen. Ihr Sohn fand seine Mutter in der Grube, die zum landwirtschaftlichen Anwesen gehörte, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Abend mit.

Die Feuerwehr Saxen barg die Verunfallte. Die verständigte Notärztin konnte jedoch nur mehr den Tod der Frau feststellen. Es konnten keine Anzeichen auf Fremdverschulden festgestellt werden.