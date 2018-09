500 km und 20.000 Höhenmeter

Abgesehen von der festen Nahrung bereiten mir auch die Mikronährstoffe Sorgen, und hier vor allem das Kalium. Kalium ist ein sogenanntes Elektrolyt oder Blutsalz. Es ist essenziell wichtig für die Erregungsleitung in unseren Muskel- und Nervenzellen, weiters für den Zuckertransport in die Zellen, die Eiweißherstellung sowie den Säure-Basen-Haushalt. Basenpulver zum Beispiel besteht eigentlich nur aus Kalium und Magnesium. Laut neuesten Erkenntnissen liegt die Ursache von Muskelkrämpfen häufiger an Kalium- als an Magnesiummangel. Ein solches Defizit kann auch Verstopfung, Reizbarkeit oder Herzrhythmusstörungen nach sich ziehen.