46-Jähriger stürzte in Tropfsteinhöhle drei Meter in die Tiefe

Ein 46-Jähriger ist am Donnerstag in der Gassel-Tropfsteinhöhle in Ebensee (Bezirk Gmunden) in Oberösterreich drei Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann war mit einem Kollegen damit beschäftigt gewesen, eine Brücke in der Höhle zu bauen, als sich eine Stütze löste, berichtete die Polizei. Die Rettungsaktion gestaltete sich aufgrund des Schlechtwetters schwierig.