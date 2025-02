In Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) ist am Freitagnachmittag ein 40-Jähriger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Zwei Fahrzeuge waren kollidiert und in ein Bachbett geschleudert worden.

Der genaue Unfallhergang war laut Polizei noch unklar. Ein weiterer Lenker dürfte verletzt worden sein.