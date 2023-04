30-Jähriger bedrohte Arbeitskollegin von Ex-Freundin

In den Morgenstunden läutete am Dienstag ein 30-jähriger türkischer Staatsbürger aus dem Bezirk Linz-Land Sturm bei seiner Ex-Freundin. Nachdem die 29-Jährige die Polizei rief, verschwand der Mann. Allerdings tauchte er wenige Stunden später an der Arbeitsstelle der Frau auf. Weil diese davonlief, gab ihre Arbeitskollegin dem Mann zu verstehen, dass er das Geschäft verlassen solle. Daraufhin bedrohte der 30-Jährige die junge Frau in türkischer Sprache damit, sie zu verletzen.

Mit öffentlichen Verkehrsmittel flüchtete der Mann nach Steyr, wo er kurz vor 13 Uhr festgenommen und wieder zurück nach Linz gebracht wurde – allerdings zur Polizei. Bei der dort durchgeführten Einvernahme zeigte er sich nicht geständig. Über Auftrag der Staatsanwaltschaft Linz wurde der Mann in die Justizanstalt Linz gebracht Bereits einen Tag zuvor löste der Türke einen Polizeieinsatz aus, bei dem er kurzfristig wegen aggressiven Verhaltens und sein Vater wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen worden waren.