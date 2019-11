21-jähriger im Innviertel bei Kollision mit Zug verletzt

Ein 21-jähriger Autolenker ist am Dienstag in Aurolzmünster (Bezirk Ried) bei der Kollision mit einem Zug verletzt worden.

Er hatte beim Queren der Gleise den herannahenden Triebwagen übersehen. Der Lokführer und seine sieben Passagiere blieben unverletzt.

Am Auto, das in eine Wiese geschleudert wurde, und am Zug entstand großer Sachschaden. Die Bahnstrecke war laut Polizei vorübergehend gesperrt.