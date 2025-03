21-Jährige im Innviertel angefahren und verletzt liegen gelassen

Ein vorerst unbekannter Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag eine Fußgängerin in Schalchen im Innviertel in Oberösterreich (Bezirk Braunau) erfasst und verletzt. Statt Erste Hilfe zu leisten, brauste der Lenker dann mit seinem schwarzen Pkw davon. Die Polizei nahm die Fahndung nach dem Fahrerflüchtigen auf.