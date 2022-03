1800 Flüchtlinge in Oberösterreich

„Weiterhin volle Solidarität und Unterstützung“ sichern Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landtagspräsident Max Hiegelsberger dem ukrainischen Botschafter in Österreich, Vasyl Khymynets, bei einem Arbeitsgespräch im Linzer Landhaus zu. „Der russische Angriffskrieg ist auf das Schärfste zu verurteilen. Oberösterreich steht wie die gesamte Europäische Union eng an der Seite der ukrainischen Freundinnen und Freunde. Militärisch wird Österreich weiterhin neutral bleiben, wenn es aber um Menschenrechte und um gebrochenes Völkerrecht geht, werden wir immer klar Position beziehen“, betonte Stelzer.

Rasche Hilfe

Rasche Hilfe sei jetzt und weiterhin das wichtigste: Sowohl vor Ort in der Ukraine, als auch in Oberösterreich: „Ich danke allen Hilfsorganisationen, allen Ehrenamtlichen und den hilfsbereiten Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern für ihr großes Herz und Engagement.“ Mit Stand heute sind rund 1.300 ukrainische Flüchtlinge – vorwiegend Frauen und Kinder – in den Notschlafstellen des Landes OÖ untergebracht, weitere rund 500 ukrainische Flüchtlinge werden in privaten Quartiere im Zuge der Nachbarschaftshilfe betreut.

Beim Wiederaufbau helfen

„Die Gespräche mit Landeshauptmann Stelzer und Landtagspräsident Hiegelsberger waren wichtig. Ich habe eine große Bereitschaft erkannt, die Ukraine in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Ich bin sehr dankbar und wir haben Themen besprochen, wie Oberösterreich konkret helfen kann, sowohl in der humanitären Hilfe und der Aufnahme von Ukrainern, die vor dem Krieg geflohen sind, als auch betreffend verschiedener Projekte in der Ukraine. Wir waren uns einig, dass ein schnelles Ende des Krieges entscheidend ist. Die Ukraine verteidigt die Zukunft der Demokratie in Europa. Ich darf auch die oberösterreichische Wirtschaft einladen, der Ukraine nach dem Krieg mit wirtschaftlicher Unterstützung beim Wiederaufbau zu helfen“, betonte Botschafter Khymynets.