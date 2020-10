15 Konzerte in sechs Linzer Kirchen

Nach dem plötzlichen Aus im heurigen Frühjahr wurde nun eine umso vielfältigere Saison 2020/21 konzipiert und auf Schiene gebracht. Es werden nicht nur einige der abgesagten Konzerte nachgeholt, sondern es kommen neue, hochkarätige Gäste und Publikumslieblinge dazu. Herzstück des Programms sind die Künstlerinnen und Künstler aus Oberösterreich. Fazit: 15 Konzerte stehen also mit dem 17. Oktober als Startpunkt in sechs Linzer Kirchen an.

Klassik bis Jazz

Unter dem Titel „Silence – Eine Stunde des Hörens, Sehens und Innehaltens“ gestaltet das Quartett „eXtracello“ einen besonderen Abend mit Kompositionen aus Renaissance und Barock, aber auch mit neuen, modernen Klängen von Pop bis hin zu Jazz. Vier Frauen, vier Celli und ganz viel Musik gibt es also am 22. 10. in der Ursulinenkirche.

Wenn die vielfach ausgezeichnete Jung-Schauspielerin Anna Rieser auf den Organisten Bernhard Prammer und die Barockviolonistin Christiane Gagelmann trifft, wird es speziell und mystisch. „Die fünf freudenreichen Mysterien“ von Heinrich Ignaz Franz von Biber stehen am 6. 11. im Alten Dom auf dem Programm.