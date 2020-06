Zweiter Raubzug durch Schulzentrum seit Schulbeginn

Amstetten. "Schön langsam müsste es sich unter den Kriminellen herumsprechen, dass bei uns nichts zu holen ist." Direktor Richard Schmidt von der HLW Amstetten muss in seiner Schule wieder einmal massive Schäden nach einem Einbruch reparieren lassen. In der Nacht auf Donnerstag suchten Einbrecher das Schulzentrum HAK/HLW heim.

Nach einem Einbruch im September des Vorjahres müssen die beiden Schulen nun den zweiten Überfall in diesem Schuljahr verkraften. Schon in den vergangenen Jahren war der Gebäudekomplex mehrmals Ziel für Gangster. Sie hebelten an einer uneinsichtigen Seite der HAK ein Fenster aus, das sie in den Klassenraum stürzten ließen und stiegen so in das Haus ein.

Wie schon zuletzt, sei die Beute für die Einbrecher gering gewesen, sagt Schmid. "Niemand lässt mehr Geld in der Direktion oder im Lehrerzimmer. Lediglich ein paar Münzen aus den Kaffeeautomaten blieben den Tätern", berichtet er. Dafür ist der Schaden an den aufgebrochenen Türen wieder enorm.

In der baulich verbundenen HAK montierten die Täter einen Beamer und zwei PC-Schirme ab. Weil die Gangster am Beginn ihrer Aktion den Strom in den Schulen abdrehten, blieben die Schuluhren um 22.30 Uhr stecken. So hatte die Bande die ganze Nacht Zeit den Komplex zu durchsuchen.