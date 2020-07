Zweiter Kreisverkehr in Richtung A 5

Eine Großbaustelle neben dem Kreisverkehr der A 5 bei Schrick (Gemeinde Gaweinstal) sorgt für Aufsehen. Errichtet wird dort seit einigen Tagen auf einem rund 70 Hektar großen Betriebsgebiet vorerst eine Shell-Tankstelle, samt Waschboxen und einem Shop. In weiterer Folge ist dort ein Lkw-Parkplatz sowie die Ansiedelung von Betrieben – kein Supermarkt, kein Fast-Food-Lokal – wie die zuständige Straßenbauabteilung des Landes NÖ betont, geplant.

Angebunden wird das Areal mit einem zweiten Kreisverkehr, der angeblich auf Kosten des Tankstellen-Betreibers errichtet wird. Über diesen neuen Kreisverkehr kommt man dann von Mistelbach auf der LB 46 kommend entweder zur Tankstelle, zu bestehenden Güterwegen, oder weiter auf die LB 46 in Richtung großer Kreisverkehr oder zu zwei privaten Bauparzellen. Und: Von der Tankstelle erhält man zudem die Möglichkeit, direkt auf die LB 46 und von dort entweder auf die bestehende Auffahrt zur A 5 in Richtung Wien oder in den großen Kreisverkehr einzufahren. Der Bau der Tankstelle soll mit Jahresende abgeschlossen sein.