Zwei teure Autos entwendet, Familie im Schlaf bestohlen

Serie - Dreiste Pkw-Diebe sind, wie erst jetzt bekannt wurde, in der Nacht auf Donnerstag mit zwei Nobelschlitten aus einem Autohaus in Horn unbemerkt geflüchtet.

Ermittlungen ergaben, dass sie vermutlich im Firmengebäude eingesperrt wurden, weil an keinen Türen und Toren Spuren entdeckt wurden. Sie knackten einen Kasten, in dem die Originalschlüssel der Fahrzeuge aufbewahrt waren, und schnappten insgesamt drei Schlüssel. Sie stahlen einen schwarzen Neuwagen der Marke Jaguar XP und einen weißen Vorführwagen der Marke Land Rover Discovery 4, ebenfalls Baujahr 2011. Weiters wurden Laptops und Rennräder der Firma Fiat entwendet. Der gesamte Sachschaden ist beträchtlich.

Aus dem Stadl eines Bauernhauses in Hörmanns, Bezirk Gmünd, stahlen Täter am vergangenen Wochenende einen Rasenmäher-Traktor im Wert von 2300 Euro. Dreist waren Diebe in Mödring, Bezirk Horn vor. Während die Bewohner im Obergeschoß schliefen, stahlen sie lediglich eine Digitalkamera.